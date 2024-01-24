Регистрация на ДЭГ в Псковской области стартует 29 января

Регистрация на дистанционное электронное голосование в Псковской области стартует 29 января. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что регистрация будет идти до 11 марта. При возникновении сложностей можно обращаться в Избирательную комиссию Псковской области или в территориальные избирательные комиссии.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.