Политика

Коммунист Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Председатель ЦК партии «Коммунисты России», депутат Алтайского законодательного собрания Сергей Малинкович 28 января представил в Центральную избирательную комиссию России документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ. Об этом в воскресенье сообщают российские СМИ.

Таким образом Сергей Малинкович стал вторым кандидатом, выполнившим это условие. Напомним, представителям непарламентских партий для регистрации на президентских выборах требуется собрать от 100 тыс. до 105 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте Российской Федерации. Представители партии принесли в ЦИК 19 картонных коробок с подписными листами.

Как отмечает газета «Известия», первым политиком, выполнившим условие по сбору подписей, стал кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин. Центризбирком проверил подписи в поддержку его самовыдвижения 26 января. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, подписи в поддержку Владимира Путина отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

О намерении баллотироваться на пост президента заявили 11 человек, напоминает «Коммерсант». ЦИК зарегистрировал троих кандидатов от парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Самовыдвиженцам — Раде Русских и Анатолию Баташеву — нужно собрать не менее 300 тыс. подписей и предоставить их в ЦИК до 31 января.

Остальным кандидатам — выдвиженцам от непарламентских партий — Борису Надеждину («Гражданская платформа»), Андрею Богданову («Российская партия свободы и справедливости»), Сергею Бабурину («Российский общенародный союз») и Ирине Свиридовой («Демократическая партия России») — необходимо предоставить не менее 100 тыс. подписей.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Фото: komros.org