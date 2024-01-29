Почему лидер КПРФ не пошел на выборы президента, объяснил Анатолий Копосов

Почему лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал участвовать в выборах президента, помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов объяснил в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, всего сейчас зарегистрировано четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков. Остальные потенциальные кандидаты пока сдают подписи в поддержку своего выдвижения.