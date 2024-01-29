Профсоюзы примут участие в наблюдении за выборами в Псковской области

Псковский облсовпроф подписал соглашение с Общественным штабом по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области состоялось 25 января. На заседании штаба подписали соглашение с общественными организациями региона «в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России».
Псковский областной совет профессиональных союзов также принял участие в подписании соглашения. От имени профобъединения соглашение подписал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.