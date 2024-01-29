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Политика

Профсоюзы примут участие в наблюдении за выборами в Псковской области

29.01.2024 15:37|ПсковКомментариев: 1

Псковский облсовпроф подписал соглашение с Общественным штабом по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области состоялось 25 января. На заседании штаба подписали соглашение с общественными организациями региона «в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России». 

Псковский областной совет профессиональных союзов также принял участие в подписании соглашения. От имени профобъединения соглашение подписал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. 

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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