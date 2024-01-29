Политика

Заканчивается срок приема подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты

В Центризбиркоме России в 18:00 (по московскому времени) сегодня, 31 января, истекает срок приема подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность президента РФ.

В настоящее время два человека сдали подписи в поддержку их выдвижения. 22 января из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тысяч подписей, собранные в 89 регионах РФ, в поддержку его самовыдвижения на выборах. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах.

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28 января председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович также сдал подписи в комиссию. Ряд претендентов в кандидаты планируют предоставить подписные листы в комиссию в текущую среду.

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Ранее ЦИК России утвердил порядок приема и проверки подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность президента РФ.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7 тысяч 500 подписей.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 тысяч 500 подписей.

Если сбор подписей осуществляется за пределами территории России, то общее количество подписей избирателей, постоянно проживающих за границей, не может быть более 7 тысяч 500 для самовыдвижения и более 2 тысяч 500 для выдвижения от партии.

В соответствии с законом на проверку подписных листов ЦИК России отводится 10 дней.

Для регистрации выдвиженцев от парламентских партий сбор подписей избирателей не требуется. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.