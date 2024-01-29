Политика

Надеждин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента.

Надеждину как представителю непарламентской партии необходимо было собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ, пишет ТАСС.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. 30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.

31 января свои подписи и документы в ЦИК представил претендент от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, также это сделать планируют самовыдвиженцы, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев.