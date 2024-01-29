Политика

Более 1200 наблюдателей за выборами обучили в Псковской области - Илья Стрелков

Более 1200 наблюдателей за выборами обучили в Псковской области. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас прошли 26 выездных обучающих семинаров, обучены 1201 наблюдатель, 52 два пойдут в ТИК и трое - в ТИК ДЭГ. Два общественных наблюдателя пойдут на каждый УИК. Все они обучены, все они получили необходимые знания как в теории, так и в практике, прошли необходимое тестирование», – рассказал Илья Стрелков.

Он уточнил, что в марте наблюдателей ждет еще одно вводное занятие, после чего они пойдут работать на президентские выборы.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.