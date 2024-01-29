Некоторые потенциальные кандидаты в президенты шли на выборы ради самопиара - Илья Стрелков

Некоторые потенциальные кандидаты в президенты изначально шли на выборы ради самопиара. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков высказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что многие кандидаты пошли на выборы ради самопиара и повышения узнаваемости личности. «Богданов изначально говорил, что это будет неплохим стартом для его думской кампании, пропиарить себя, пропиарить свою партии. У той же Рады Русских это все работает на узнаваемость личности», - добавил Илья Стрелков.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.