Политика

КПРФ и ЛДПР не поделили «трудовой народ» в эфире «ПЛН FM»

Трудовой народ в Псковской области голосует не только за КПРФ, но и за ЛДПР, заявил региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вы почему-то все время трудовой народ притягиваете на себя, хотя СССР давно развалился, и я могу сказать, что 100% наших муниципальных депутатов — это представители трудового народа», - отреагировал Антон Минаков на высказывание первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, который заявил, что «КПРФ представляет партию трудового народа».

Петр Алексеенко в ответ повторил, что трудовой народ — это база КПРФ, и программа партии «востребована среди этих товарищей». «А у вас трудовой народ — это мелкая буржуазия: предприниматели, торговые работники, это ваш электорат», - возразил оппоненту первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

Антон Минаков в ответ заявил, что электорат КПРФ — это те люди, которые родились и выросли в СССР и ностальгируют по тем временам. По его наблюдениям, электорат компартии с каждым годом уменьшается.