Валентина Понизовская: ДЭГ - это очень удобная форма голосования

ДЭГ - это очень удобная форма голосования. Такое мнение глава Красногородского муниципального округа, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что для избирателей также удобно и трехдневное голосование, так как граждане могут сами выбрать время для посещения избирательного участка. Сама Валентина Понизовская планирует голосовать дистанционно.
«Я уже зарегистрировалась на участие в ДЭГ, буду принимать участие выборах президента дистанционно», – уточнила глава Красногородского муниципального округа.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.