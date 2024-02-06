Интервью Путина американскому журналисту Карлсону взорвало политический Интернет - Илья Стрелков

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону взорвало политический Интернет. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба. Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Владимиром Путиным, набрало в соцсети X более 50 миллионов просмотров за девять часов.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.