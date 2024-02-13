Политика

Председатель Общественного совета при облизбиркоме рассказал об истории президентских выборов в Псковской области

Сравнительный анализ президентских выборов с 1991 по 2024 годы в Псковской области сделал председатель Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков на заседании Совета 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В восьмой раз мы выбираем президента. Первые президентские выборы прошли 12 июня 1991 года, тогда еще была РСФСР. Те выборы показали некоторые электоральные особенности Псковской области, которые определенное время сохранялись в регионе. В середине 90-х годов Псковская область попала в так называемый "красный пояс". Представители КПРФ, в том числе и на президентских выборах, выборах показывали здесь высокие результаты», - начал свое выступление Максим Костиков.

Он отметил, что все президентские кампании в Псковской области можно разделить на три части. Специфические особенности региона можно было выделить в первых кампаниях — 1991 и 1996 годов, второй этап — кампании 2000 и 2004, когда президентом становился Владимир Путин, и 2008 года, когда был избран Дмитрий Медведев, переходный период, третья часть — выборы после 2012 года, когда результаты выборов четко стали совпадать с общероссийскими.

Максим Костиков напомнил, что в 1991 году в Псковской области в отличии от остальной России большую поддержку получили кандидаты от КПСС и ЛДПСС (тогда впервые выдвигался покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский). Он отметил, что если бы коммунисты выставили одного, а не четырех кандидатов, кандидат от КПСС смог бы обойти в регионе победителя той кампании Бориса Ельцина. Таким образом регион оказался в «красном поясе», коммунисты здесь пользовались устойчивой поддержкой вплоть до 2004 года. Владимир Жириновский на выборах 1991 года набрал в Псковской области также значительно больше, чем в среднем по России. В 19 96 году в Псковской области победил Геннадий Зюганов, а в городе Пскове - Александр Лебедь.

«В 2004 году на волне экономического социального подъема в стране впервые регион полностью вышел из "красного пояса", и в дальнейшем представители КПРФ никогда на региональных выборах не показывали результат больше, чем у партии власти», - заметил Максим Костиков.

Он сравнил все президентские кампании в Псковской области и рассказал об их особенностях.