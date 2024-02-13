Председатель Общественного совета при облизбиркоме рассказал об истории президентских выборов в Псковской области

Сравнительный анализ президентских выборов с 1991 по 2024 годы в Псковской области сделал председатель Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков на заседании Совета 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что все президентские кампании в Псковской области можно разделить на три части. Специфические особенности региона можно было выделить в первых кампаниях — 1991 и 1996 годов, второй этап — кампании 2000 и 2004, когда президентом становился Владимир Путин, и 2008 года, когда был избран Дмитрий Медведев, переходный период, третья часть — выборы после 2012 года, когда результаты выборов четко стали совпадать с общероссийскими.
Максим Костиков напомнил, что в 1991 году в Псковской области в отличии от остальной России большую поддержку получили кандидаты от КПСС и ЛДПСС (тогда впервые выдвигался покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский). Он отметил, что если бы коммунисты выставили одного, а не четырех кандидатов, кандидат от КПСС смог бы обойти в регионе победителя той кампании Бориса Ельцина. Таким образом регион оказался в «красном поясе», коммунисты здесь пользовались устойчивой поддержкой вплоть до 2004 года. Владимир Жириновский на выборах 1991 года набрал в Псковской области также значительно больше, чем в среднем по России. В 19 96 году в Псковской области победил Геннадий Зюганов, а в городе Пскове - Александр Лебедь.
«В 2004 году на волне экономического социального подъема в стране впервые регион полностью вышел из "красного пояса", и в дальнейшем представители КПРФ никогда на региональных выборах не показывали результат больше, чем у партии власти», - заметил Максим Костиков.
Он сравнил все президентские кампании в Псковской области и рассказал об их особенностях.