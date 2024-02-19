Круглый стол по вопросам проведения ДЭГ организовала ЦИК России

Круглый стол по вопросам проведения дистанционного электронного голосования на выборах президента Российской Федерации проходит в режиме видео-конференц-связи в Центральной избирательной комиссии сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Видеотрансляцию организовали и в Избирательной комиссии Псковской области.
Она отметила, что для ЦИК важно наблюдать рост доверия к ДЭГ, который приходит с пониманием и осознанием данной технологии.
«Главная оценка - наш избиратель, на него мы и работаем. Мы организовали этот круглый стол, чтобы снять вопросы в самый разгар кампании», – продолжила она.
Элла Памфилова напомнила, что ДЭГ будут применять в 29 регионах вместе с традиционным. В Псковской области также организуют ДЭГ.
Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Напомним, выборы президента пройдут 15-17 марта.