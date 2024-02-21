Политика

Игорь Сопов: Смешно слушать ложь, когда знаешь правду

Внимательно и критично относиться к информации от неизвестных источников во время выборов президента Российской Федерации призвал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе совещания с региональными отделениями партий 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Неправда, ложь выдумки, небылицы, обман, фальсификация по теме выборов в России сейчас превалирует. Мы фиксируем это в анонимных Telegram-каналах и средствах массовой информации, которые находятся за рубежом. Собрали всю эту ложь, зафиксировали ее и ведем реестр. Нам смешно слушать ложь, когда знаешь правду. Когда нам рассказывают, как недемократично проходят выборы в России, нам становится смешно, потому что мы прекрасно понимаем, как устроены избирательные системы других стран. Если говорить о подходе к работе с нашим избирателем, то лучшая избирательная система в мире – система Российской Федерации. В этой системе есть четкое понимание, кто отвечает за выборную кампанию, мы понимаем, что такое список избирателей», – объяснил он.

Игорь Сопов напомнил, что в России выборами не занимаются административные органы или министерство внутренних дел. За проведение выборов в стране отвечает избирательная система.

«Самое важное у нас есть - система видеонаблюдения, наблюдение от политических партий, от кандидатов, от Общественной палаты. Если вы услышите, что выборы отменяются, кандидат заболел, выборы проходят нечестно – просим проверять информацию на официальных источниках в Telegram-канале ЦИК, информационных ресурсах Избирательной комиссии Псковской области. Никакие участки у нас не закроются, никакие выборы не отменятся», – отметил председатель облизбиркома.

Работа каждого избирательного участка в регионе будет сопровождаться информационными сообщениями. Кроме того, на будет большое количество международных наблюдателей и экспертов, которые приедут в Россию, в том числе и в Псковскую область.

«Прошу внимательно и критично относится к информации, которая будет выходит в непонятных источниках массовой информации. Иногда информация может выходить на зеркальных и ложных сайтах. Если будет цитата от ЦИК, то проверьте у нас», – обратился к представителям партий Игорь Сопов.