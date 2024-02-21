Политика

Об активности кандидатов в президенты за последнюю неделю рассказал Илья Стрелков

Об активности кандидатов в президенты за последнюю неделю председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По традиции, начнем с наших кандидатов. Одним из самых активных кандидатов на этой неделе был Владимир Путин. Максимальная активность кандидата, было выпущено уже три видеоролика», – рассказал Илья Стрелков.

Он отметил, что Владимир Путин ориентируется в своей агитационной кампании на все слои населения и возрастные группы россиян.

При этом, Илья Стрелков считает, что политтехнологи ЛДПР «запутались с позиционированием кандидата».

«Образ кандидата поплыл. То у нас возникает Слуцкий, то возникает лозунги о том, что дело Жириновского живет, а на картинке появляется лицо Слуцкого. Образ лидера размазан, как краски по палитре. Нужно более четко работать с образом кандидата», – уточнил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Николай Харитонов (КПРФ) работает на создание «хайпа» и повышение своей узнаваемости, уверен Илья Стрелков.

«Активность начинает проявляться и не за неделю или две, как мы привыкли, а за месяц. Видна более-менее системная работа», – добавил он.

Ситуация в региональном штабе Владислава Даванкова не изменилась.

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«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.