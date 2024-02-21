Политика

Илья Стрелков: Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по регистрации на ДЭГ

Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по регистрации на дистанционное электронное голосование. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Регистрация на ДЭГ в Псковской области идет очень хорошо. Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по регистрации на ДЭГ. Пока мы занимаем четвертое место, но я думаю, что ситуация улучшится. Результат будет от 10% до 15%», – отметил Илья Стрелков.

По последним данным, 53 046 заявлений (10,56%) подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах.

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«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.