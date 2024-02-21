Политика

Илья Стрелков: Доверенные лица кандидатов в президенты не должны пропускать дебаты

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Он добавил, что дебаты уже стартовали на площадках региональных СМИ Псковской области.

«Дебаты кандидатов и их доверенных лиц – это очень важный процесс. Обязательно надо принимать в них участие, и доверенным лицам, и в последствии – кандидатам, это очень важно. Доверенные лица могут донести позицию кандидатов до избирателей, рассказать о своем кандидате. Нельзя это пропускать. Нужно бить в точку и быть на острие информационного поля», – отметил Илья Стрелков.

Дебаты кандидатов в президенты и их доверенных лиц – это очень важный процесс. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В опросе приняло участие 127 человек

В опросе приняло участие 127 человек

Мне все равно.

Никогда не смотрел и не слушал предвыборные дебаты. Политики врут.

В дебатах нет необходимости. Агитации и так полно, а все без толку.

Не думаю, дебаты пошли скучные, им не хватает остроты и экшена!

Нужны, если в дебатах участвуют все кандидаты, без исключений.

Дебаты нужны прежде всего самим кандидатам, чтобы заявить о себе.

Конечно! Они дают живое представление о кандидатах и их командах.

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