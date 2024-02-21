Политика

Форум общественных наблюдателей Псковской области пройдет 6 марта

Форум общественных наблюдателей Псковской области пройдет 6 марта. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы назначили дату форума наблюдателей Псковской области, это будет 6 марта. Конечно, пригласим туда все СМИ, он будет проходить полдня в Пскове. Пригласим по 2-3 лучших наблюдателя по итогам тестирования с каждого района, также мы пригласили федеральных экспертов», – сказал Илья Стрелков.

Мероприятие пройдет в областном центре.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.