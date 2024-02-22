Предвыборные дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты стартовали на ГТРК «Псков»

Предвыборные дебаты доверенных лиц кандидатов на должность президента России стартовали в региональном эфире ГТРК «Псков» 22 февраля.
Фото: ГТРК «Псков»
В первых дебатах на телеканале «Россия 1» приняли участие Андрей Ключко, доверенное лицо кандидата в президенты РФ самовыдвиженца Владимира Путина, и Владимир Ефимов, доверенное лицо кандидата в президенты РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого.
Следующие дебаты в эфире ГТРК «Псков» на телеканале «Россия 1» состоятся в понедельник, 26 февраля, в 9.26.
Также сегодня, 22 февраля, состоятся первые дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты РФ в региональном эфире на радиостанции «Радио России-Псков», послушать прямой эфир можно будет с 20.10 до 20.40.