Политика

Элла Памфилова: В Псковской области прекрасная молодежная избирательная комиссия

В Псковской области прекрасная молодежная избирательная комиссия и креативные ребята, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе лектория российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Видео: Избирательная комиссия Псковской области

Член молодежной территориальной избирательной комиссии, студент первого курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Глеб Степанов в ходе лектория задал вопрос Элле Памфиловой: «Вы же знаете, что в Псковской области ежегодно проводится форум молодежных избирательных комиссий, планируется ли проведение общероссийского форума с участием молодежи?» — спросил он.

«В Псковской области у нас прекрасная комиссия, очень креативные ребята, вы знаете, как они работают по всем направлениям. У нас более 40 человек, представителей молодежных избирательных комиссии со всей России, будут участвовать во всемирном молодежном фестивале. Я тоже там буду. И из Псковской области кто-то будет обязательно. И мы обязательно в этом году на базе Центральной избирательной комиссии проведем общий съезд», — сообщила Элла Памфилова.

Ранее сообщалось, что пятый форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове в июне.