Политика

Заявки на участие в ДЭГ подали уже более 3 миллионов россиян

Более 3 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, об этом сообщают Минцифры на своем официальном сайте.

«Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23.59 мск 11 марта. Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 миллиона человек», - сообщают Минцифры.

Самыми активными регионами стали Московская область, Ростовская область, Алтайский край, Чувашия, Свердловская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область, Пермский край, пишет РИА Новости.

Дистанционное электронное голосование доступно в 28 регионах, жители Москвы смогут поучаствовать в выборах на региональном портале. Отдать свой голос можно с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта по местному времени.

Смотрите также Президентские выборы. Две стороны одной кампании

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.