Бюллетени к президентским выборам распечатали в Псковской области

Печать избирательных бюллетеней к президентским выборам закончили в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Глава облизбиркома напомнил, что в Псковской области печатают два вида бюллетеней — для ручного подсчета голосов и для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Второй вид бюллетеней используют в Пскове и Острове.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.