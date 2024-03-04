Политика

Рейтингомер: тучи над банкиром, новое имя и уроки державности в школах

Салют! С вами Господин Рейтингомер со своим крайне субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Сергей Иванов

Самую низкую оценку минус пять получает управляющий отделением Центробанка по Псковской области Сергей Иванов. В деловых кругах появилась информация о том, что он в ближайшее время может покинуть пост, который занимает менее двух лет, с мая 2022-го. Причиной называются серьезные претензии руководства. Показательно, что прежний руководитель Сергей Савин возглавлял территориальное отделение ЦБ тридцать лет - с 1992 по 2002 год.

-4 Нинель Салагаева

-4 ставим вице-губернатору Нинель Салагаевой - из-за невпечатляющих итогов года для сельского хозяйства Псковской области. Как следует из данных Росстата, где-то показатели у нас чуть подросли и улучшились, но по ряду направлений роста нет, даже наоборот - наблюдается падение и стагнация. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, птицы и т.д. Хотелось бы получить ответы от курирующей сельскохозяйственную сферу руководительницы: где давно ожидаемое мощное движение вперед и вообще как у нас с важнейшим направлением - обеспечением продовольственной безопасности?

-3 Олег Майоров

Минус три получает невельский глава Олег Майоров. В последние дни муниципальный округ присутствовал в повестке с негативными поводами: там то воду отключают, то свет, а в конце недели прогремел благодаря новости от прокуратуры: экс-руководителя невельского муниципального унитарного предприятия будут судить - привлекают к уголовной ответственности за совершение ни много ни мало 29 преступлений, за злостное неисполнение, а равно воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решения суда.

-2 Наталия Соколова

Двойку заносим в дневник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. С сожалением отмечаем, что она фактически не ведет сейчас никакой информационной работы и не комментирует многочисленные резонансные случаи с несовершеннолетними. В отличие от коллег, детский омбудсмен действует закрыто - если судить по соцсетям, ее работа заключается в основном в поездках и участии в ритуальных мероприятиях, что противоречит миссии уполномоченного. Складывается ощущение, что это не деятельность защитника прав детей, а ненапряжная синекура.

-1 Владимир Никитин

Минус один ставим бывшему лидеру псковских коммунистов, руководителю общественного движения «Русский лад» Владимиру Никитину. Так оцениваем его предложение кандидату на пост президента от КПРФ Николаю Харитонову ввести в школах «уроки державности святого князя Александра Невского». Вместо того, чтобы ездить по родному региону и встречаться с избирателями на местах, экс-депутат Госдумы в Сети выступает с оторванными от реальности наказами и пространными рассуждениями об Александре Невском.

0 Оксана Горбоконенко

Нейтральную оценку 0 получает вдова Героя России Оксана Горбоконенко. На минувшей неделе она в составе делегации Псковской области побывала на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Выставляя нейтральную оценку, фиксируем появление в общественно-политической жизни региона новой персоны. Будем наблюдать, последуют ли за этим эпизодом какое-то продолжение активности в публичной сфере.

+1 Александр Конашенков

Плюс один заработал депутат Гдовского районного собрания, яблочник Александр Конашенков. После продолжительной паузы он напомнил о себе - во главе псковской делегации крестьян побывал в Москве на съезде ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России. Форум прошел в Колонном зале Дома союзов и собрал более 800 фермеров, глав хозяйств и председателей кооперативов со всей страны.

+2 Петр Алексеенко

Плюс два заносим в «Личное дело» первого секретаря обкома компартии Петра Алексеенко. Неделю назад мы критиковали коммуниста за плохую подготовку областного отделения КПРФ к президентским выборам, а сегодня констатируем: зюгановцы исправляются. По крайней мере, их представитель уже участвует в предвыборных дебатах на областном телевидении - себежанин Сергей Матвеев зарегистрирован-таки доверенным лицом кандидата Николая Харитонова.

+3 Игорь Иванов

Строчкой выше, на +3, расположился председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. На минувшей неделе он был очень активен, в том числе провел в Штабе общественной поддержки Псковской области встречу с молодежью с целью ее профессиональной ориентации и был заметен на круглом столе на радио «ПЛН FM» на тему «Общество и президентские выборы».

+4 Юрий Михайлов

Плюс четыре по итогам недели заработал руководитель государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов. Высокой положительной оценкой отмечаем, во-первых, открытие нового городского автобусного маршрута №26 (от вокзала до инфекционной больницы через полгорода), а во-вторых, редкую в наше время новость: стоимость проезда в псковских автобусах снижается на несколько рублей. Пусть не для всех и на время специальной акции - но всё равно приятно.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокий балл плюс пять получает губернатор Михаил Ведерников. Во-первых, в четверг он возглавил делегацию Псковской области на оглашении послания президента и оперативно дал комментарий с акцентом на значение сказанного для нашего региона. Во-вторых, вместе с сенатором, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком глава области отдал дань памяти героям-десантникам 6-й роты. В-третьих, встретился с первыми постояльцами Социального городка.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!