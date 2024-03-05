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Политика

«Дневной дозор»: об оценке механизмов наблюдения за выборами

07.03.2024 12:29|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» об оценке механизмов наблюдения за выборами. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

До конца избирательной кампании остаётся чуть более недели. Россию ждут президентские выборы. Отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов на пост главы государства можно будет в период с 15 по 17 марта.

Пока же для всех, кто так или иначе связан с политикой, продолжается «горячая пора». Федеральные и региональные эксперты всех уровней вместе с представителями политических партий неустанно повторяют тезис о том, что «главное - это легитимность выборного процесса». Они убеждены: сейчас решение этой задачи особенно важно. Ведь за выборами в Российской Федерации наблюдает весь мир.

Нужно сказать, что легитимность выборов обеспечивается, в том числе, организацией наблюдения. И если в прошлом в стране существовали правозащитные организации, занимавшиеся мониторингом, то сейчас некоторые из них фактически прекратили свою деятельность. Наблюдение за выборами стало одной из функций Общественной палаты. Как итог — появление Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Но достаточно ли общественного наблюдения, чтобы обеспечить легитимность избирательной кампании? О том, какие механизмы наблюдения существуют и как они работают - в программе «Дневной дозор».

6 марта в Пскове прошёл Форум наблюдателей, в котором приняли участие общественные и партийные наблюдатели, представители партий, а также региональные и федеральные эксперты. Обсуждение коснулось инфраструктуры общественного наблюдения, вреда анонимных Telegram-каналов в преддверии выборов, наблюдения на дистанционном электронном голосовании и легитимности избирательного процесса. После завершения форума председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков, напомнил, какие механизмы наблюдения за выборами существуют в стране.

«В 2018 году в первый раз появились общественные наблюдатели. Это наблюдатели, которых набирает Общественная палата в регионах. И Общественная палата РФ. Наблюдатели проходят обучение и потом, после необходимого тестирования, выходят на участки и наблюдают. Второе это, естественно, наблюдатели от кандидатов, и наблюдатели от политических партий. На форуме также были представлены различные партии, которые представляли своих наблюдателей на участке по будущему голосованию. Естественно, есть механизм видеонаблюдения, все участки Псковской области будут покрыты видеонаблюдением. Видеофиксация идет 24 часа в сутки, впоследствии запись выходит в Центр общественного наблюдения, который начнет работать 15 марта. С коллегами из Общественной палаты презентуем его 14 марта. Любой желающий сможет наблюдать за тем, как происходит голосование. Наблюдение дистанционного интернет-голосования - это специальная форма, где любой также желающий сможет прийти и через ноутбук наблюдать, как идет голосование через ДЭГ».

Наблюдение за выборами, заверил Илья Стрелков, будет организовано всестороннее, с применением современных технологий. И тем не менее есть уверенность в том, что на ближайшие выборы стоит ожидать большой информационной атаки со стороны Запада по дискредитации России и выборного процесса. И на этом фоне Илья Стрелков призвал доверять официальным СМИ и институту общественного наблюдения.

«Нужно обязательно проверять любую информацию, которую вы получаете из каких-либо источников. Если вам пришла какая-то новость, вы должны должны проверить ее в официальных источниках или проверенных СМИ. Допустим, ПЛН - источник, которому можно доверять. Можно посмотреть эту информацию там, либо же на первоисточнике. Это, конечно же, информация от облизбиркома. Избирком у нас активно работает в социальных сетях, и вся информация будет там. Естественно, мы должны и можем доверять общественным наблюдателям, на то они и общественные, они беспристрастны, должны фиксировать любое нарушение. Когда обучаем их, всегда мы это обсуждаем, говорим. Любое нарушение, которое происходит на участках, они будут сразу же фиксировать, сразу же передавать в штаб, мы передаем это в СМИ. Естественно, разбираем каждый случай отдельно».

Система наблюдения готова к предстоящим президентским выборам, с этим согласилась и секретарь общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова. Она добавила: общественных наблюдателей в регионе столько, чтобы закрыть потребности абсолютно всех избирательных участков в регионе. На каждом из них будет работать по два человека.

«Все наблюдатели прошли обучение, 1201 наблюдатель. У нас будут наблюдатели не только в участковых избирательных комиссиях, и в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, будет три наблюдателя за дистанционным электронным голосованием. Наблюдатели готовы и знают права, обязанности, поэтому будут реагировать на все ситуации, которые происходят на участках. И я считаю, что вообще, в принципе, за последнее время институт наблюдателей достаточно хорошо сформировался и уже является неотъемлемой частью избирательного процесса».

Такой механизм, как общественное наблюдение, безусловно, необходим. И его нужно развивать дальше, ведь чем больше внимания со стороны избирателей получает процесс голосования, тем больше впоследствии граждане доверяют результатам выборов, поделился мнением руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. И тем не менее, по его словам, во время мартовского голосования партия отправит на избирательные участки и своих собственных наблюдателей. И в этой связи уже предвидит ряд сложностей.

«Безусловно, ЛДПР, и, я уверен, наши оппоненты также будут отправлять своих наблюдателей на выборы. Будем стараться закрыть максимальное количество участков. Но здесь мы столкнемся с большими трудностями, как и другие оппозиционные парламентские партии, поскольку ресурсов, чтобы закрыть все избирательные участки, да еще и на три дня голосования, на данный момент у нас в стране, насколько мне известно, хватает только у одной правящей партии. Поэтому организовать наблюдение вообще во всех районах области будет достаточно сложно. Сейчас мы привлекаем всех наших партийцев, районных координаторов, муниципальных депутатов и стараемся максимальное количество избирательных участков закрыть».

Общественное наблюдение в Российской Федерации — открытый институт, которому можно доверять. Такой вывод следует из слов руководителя фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрея Маковского. Он подчеркнул: на мартовских выборах 2024 года партия не будет выставлять своих наблюдателей. Такое решение принял штаб. И тем не менее, с точки зрения Андрея Маковского, помощь партийных наблюдателей «имеет место быть» на выборах регионального и местного уровня.

«Если ты хочешь стать наблюдателем, ты можешь прийти в Общественную палату Псковской области и изъявить такое желание. Это открытый институт, который для этого и нужен, чтобы люди, которые хотят проявить свою гражданскую позицию, могли это сделать. Каждая политическая партия также имеет право и возможность выставлять наблюдателей. Если вы придете в избирательный штаб к любой политической партии, они с радостью вас включат в свой список наблюдателей. Конечно же, они вас обучат, дадут установки, вот этот минимум, он будет дан. Что касается нашей личной позиции, то на выборах президента Российской Федерации мы выставлять корпус наблюдателей не будем. Что касается других выборов, то считаем, конечно, что на региональных выборах это будет иметь место быть».

КПРФ, между тем, планирует выставлять партийных наблюдателей на предстоящих президентских выборах. Об этом рассказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Сейчас списки наблюдателей от партии готовятся. И они будут поданы, заверил Петр Алексеенко, вовремя. Он также добавил: помимо общественного наблюдения важно участие наблюдателей от партий, так как, по мнению КПРФ, «настоящее наблюдение и контроль» за процессом сейчас осуществить сложно.

«На многих участках у нас члены комиссий с правом решающего голоса. Будем еще добавлять кое-где, на проблемные участки, наблюдателей. Сколько - трудно сказать. В этих условиях трудно осуществлять настоящее наблюдение и контроль за выборами, особенно если это электронное голосование. Мы об этом говорили, оно не подконтрольно. Ну и другие вопросы, выездное голосование - у этого есть проблемы. Мы знаем, и будем наблюдать. Если будут нарушения, будем регистрировать их и обращаться с жалобами».

С этим мнением не согласилась председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева. Она заверила: прошедшие избирательные кампании показывают, что в регионе сложился очень хороший опыт общественного наблюдения. Общественный штаб работает в тесной связке с избиркомом, который активно участвует в обучении независимых наблюдателей. И доказательство эффективности этой работы — всего одна жалоба во время прошлых выборов.

«Выборы первого лица государства, президента - это самые важные выборы, и никто не будет этого отрицать. Именно поэтому мы тщательно продумали все эти пункты. Сейчас мы с волнением относимся к оформлению центра видеонаблюдения. Поскольку это новое место, то в этот раз у нас волонтеры будут, мы так думаем, не студенты. В основном это будут члены молодежного совета областного совета профсоюзов. Хотя у нас еще группа молодежи попросила осуществлять наблюдение в центре видеонаблюдения. Ну, мы всем рады. Кроме того, мы очень переживаем за маломобильных граждан, потому что большой зал находится на втором этаже. И мы приняли решение, что маломобильных граждан для видеонаблюдения мы будем приглашать в Общественную палату, а там есть специальный подъезд, первый этаж, и трансляция будет идти с центра видеонаблюдения».

Экс-председатель областной избирательной комиссии, а ныне заместитель председателя Псковской городской Думы на внештатной основе Михаил Иванов в свою очередь отметил, что избирательный процесс в стране стал более прозрачным и продуманным. В доказательство своих слов он привёл такие примеры: во-первых, сейчас Роскомнадзор строже смотрит за предвыборными публикациями; во-вторых, членов комиссии с совещательным голосом (которых подчас использовали для провокаций) исключили; в-третьих, у наблюдателей на избирательных участках появилось своё конкретное место. На этом фоне Михаил Иванов добавил: в вопросе сравнения избирательной системы в РФ и Европе результат будет явно не в пользу последней.

«Если рассматривать избирательную систему Российской Федерации и заграничное законодательство проведения выборов, это небо и земля. У нас лучшая избирательная система в мире: и по проведению выборов, и по наблюдению за выборами. В других странах, особенно западных, вообще наблюдение отсутствует, у них подчас даже нет списков избирателей, это носит заявительный характер. В той же Франции, извините, выборы проводит министерство внутренних дел. Я представляю, если бы в Российской Федерации выборы провело министерство внутренних дел, какой бы шум стоял во всем мире. А избирательная комиссия и Общественная палата проводят очень большую работу по подготовке и проведению выборов. Участковые комиссии, территориальные, областная комиссия готовы к проведению выборов. Общественная палата провела большую работу по подготовке наблюдателей, их обучению, изучению законодательства, чтобы они чувствовали себя подготовленными, как говорится, как рыба в воде»

Помимо общественных наблюдателей на избирательных участках Псковской области будут дежурить и партийные наблюдатели. Словом, легитимность выборного процесса будет обеспечиваться общими усилиями. А если у граждан возникнут какие-то вопросы или сомнения, поделиться ими можно по телефону горячей линии избирательной комиссии региона. Номер есть в открытом доступе.

Светлана Пикалёва

Теги: #выборы президента #наблюдатель
Источник: Псковская Лента Новостей
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