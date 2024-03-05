Политика

«Дневник выборов-2024». Выпуск 9. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дневник выборов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 марта.

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудил с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Сегодня они подвели итоги состоявшегося накануне Форума наблюдателей Псковской области, обсудили текущую ситуацию по заявкам на ДЭГ и итоги предвыборных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения, а также поговорили об активности кандидатов в президенты.