Политика

Молодежная УИК работает на выборах президента России в Пскове

В филиале Псковского городского молодежного центра (улица Труда, 49А) на выборах президента России работает молодежная участковая избирательная комиссия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Александр Елисеев / ПЛН

Она состоит из 12 членов комиссии, чей возраст — до 35 лет. К данному участку относятся дома, расположенные по адресу: улица Звездная, дом 7, улица Новоселов, дома: 48, 50, 52 и улица Труда, дома: 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 73, 73А.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало сегодня, 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.