Политика

Явка на выборах президента России в Псковской области в первый день голосования составила почти 23%

Явка на выборах президента России в Псковской области по итогам первого дня голосования составила 22,9%. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов в информационном центре облизбиркома 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Завершился первый день голосования на выборах президента, напомню, мы голосуем три дня, 15-17 марта. Сегодня по итогам первого дня, по состоянию на 20.00 проголосовали 95 643 избирателя, что составляет 22,9% от явки. Сюда не входят те, кто голосует через ДЭГ. Явка на ДЭГ на это время составила 69%, выдано 54 273 бюллетеня. Но напомню, что голосование круглосуточное, утром цифры изменятся», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало сегодня, 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно было до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.