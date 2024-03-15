Политика

Стали известны районы и округа Псковской области с самой высокой явкой на выборах

Самая высокая явка на выборах президента России в Псковской области в первый день голосования, 15 марта, отмечена в Стругокрасненском муниципальном округе, здесь она составила 45,65% по состоянию на 20.00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Также высокая явка в Печорском муниципальном округе (34,18%) и в Куньинском районе (33,8%).

В Пскове явка составила 19,64%, в Псковском районе - 19,05%, в Великих Луках - 20,1%.

Самая низкая явка в Дновском районе - 18,69%.

Ранее сообщалось, что явка на выборах президента России в Псковской области по итогам первого дня голосования составила 22,9%.

Данные приводятся без учета ДЭГ.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало сегодня, 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно было до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.