Политика

Наталья Исакова: Голосование в Псковской области идет без нарушений

Голосование на выборах президента России в Псковской области идет без нарушений. Об этом сообщила член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Наталья Исакова на пресс-конференции в центре общественного наблюдения 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нарушений нет, жалоб не зафиксировано. Голосование идет в соответствии с требованиями законодательства», - сказала Наталья Исакова.

Она отметила, что жители Псковской области идут на избирательные участки с самого утра, что можно видеть по камерам видеонаблюдения с 270 участков на экране в центре общественного наблюдения.

Напомним, явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 12.00 16 марта составила 30,07% (без учета ДЭГ).

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.