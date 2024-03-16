Политика

Председатель Псковского облсовпрофа проголосовал на избирательном участке в своей школе

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в своей школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Продолжается голосование, выбираем президента нашей страны. Традиционно, в своей родной школе проголосовал на избирательном участке, сделал свой выбор в пользу сильной и процветающей России. Придите на выборы! Вместе мы сила - голосуем за Россию!» - прокомментировал ход выборов Игорь Иванов.

Напомним, явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15.00 16 марта составила 43,68% (с учетом ДЭГ).

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.