Валерий Филимонов помог своим родителям проголосовать на выборах президента РФ

Помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов помог своим родителям проголосовать на выборах президента России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»
«Мой отец является членом партии "Единая Россия" с самого основания. Не было ни одних выборов, в которых бы не приняли участие мои родители. Сходить на избирательный участок и сделать свой выбор за будущее – долг каждого гражданина нашей страны. В силу возраста моим родителям сложно самостоятельно перемещаться, поэтому я отвез их в Псковский педагогический комплекс, где располагается их избирательный участок, чтобы они могли сделать свой выбор традиционным способом и опустить бумажный бюллетень в урну на избирательном участке. Сам я выбрал систему дистанционного электронного голосования, и сделал свой выбор в первый день голосования», – сказал Валерий Филимонов.
Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.