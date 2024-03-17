Политика

Александр Козловский проконтролировал работу избирательных участков в Псковской области

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский проконтролировал работу избирательных участков в Псковской области 17 марта.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«Начал с юга области - с Куньинского района. Здесь выборы президента проходят в штатном режиме», - отметил он в своем Telegram-канале.

В Невеле работу избирательных участков парламентарий проверил вместе с главой района Олегом Майоровым и руководителем местного отделения «Единой России» Виктором Зуевым.

«На УИКах созданы все условия для обеспечения процесса голосования на выборах президента. На 583-м участке организован детский уголок», - рассказал Александр Козловский и напомнил, что по итогам второго дня голосования Невельский район вошел в десятку муниципалитетов Псковской области с наиболее высокой явкой.

Голосование на выборах президента в Пустошке идет в штатном режиме, продолжил депутат. «Кроме того, в Пустошке, рядом с УИКами, идет голосование за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды". Волонтеры работают очень активно», - заметил Александр Козловский.

«На УИКах в Опочке, как и в других районах Псковщины, созданы все условия для обеспечения процесса голосования», - подчеркнул депутат Госдумы.

«К завершению подходит заключительный день голосования на выборах президента. Сейчас очень важно каждому избирателю Псковской области проявить активность и не остаться в стороне. Нам с вами решать, по какому пути пойдет развитие нашего государства и какое будущее будет у нас и у наших детей. Дорогие земляки, ваш голос решает!» - резюмировал Александр Козловский.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.