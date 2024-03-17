Политика

65% избирателей отдали свой голос на выборах президента России в Псковской области

Явка избирателей на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 18:00 17 марта составила 64,99% (с учётом ДЭГ), проголосовало 324 511 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной избирательной комиссии.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

На избирательных участках проголосовало 252 930 человек из 421 332 избирателей (60,03%). С использованием ДЭГ проголосовало 71 581 человек — 91,77%.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Оно длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.