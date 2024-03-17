Политика

Завершилось голосование на выборах президента России

Голосование на выборах президента России завершилось сегодня, 17 марта. В 20:00 закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

Голосование на выборах главы государства началось 15 марта и продолжалось в течение трёх дней.

Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:

глава ЛДПР Леонид Слуцкий,

вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков,

депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов,

самовыдвиженец Владимир Путин.

По состоянию на 18:00 17 марта явка на выборах президента в Псковской области составила 64,99% (с учётом ДЭГ), проголосовало 324 511 человек.

Жители Псковской области могли проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключался из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не мог. Онлайн-голосование проходило с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.

По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Голосование было организовано на 573 избирательных участках.

Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могли проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории:

МАПП «Шумилкино», ПП «Крупп» и МАПП «Куничина гора» в Печорском муниципальном округе,

МАПП «Убылинка» в Пыталовском муниципальном округе,

МАПП «Бурачки» в Себежском районе.

Предварительные результаты голосования станут известны в понедельник, 18 марта.