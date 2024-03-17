Почти 62 тысячи жителей Псковской области проголосовали за Путина с помощью ДЭГ

По предварительной информации, 61 751 житель Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования проголосовал за кандидатуру самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России.
Вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков в регионе с помощью ДЭГ набирает 4836 голосов, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов - 2437 голосов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 3013 голосов. Такие данные приводятся на портале ДЭГ.
Напомним, 72 037 человек проголосовали на выборах президента России в Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования (92%). Было выдано 73 786 бюллетеней (95%). Всего на ДЭГ было зарегистрировано 77 998 жителей Псковской области.