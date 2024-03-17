Политика

Антон Минаков: Владимир Путин занял первое место заслуженно

Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин занял первое место на выборах президента России заслуженно. Такое мнение координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В первую очередь хочу сказать, что подводить окончательные итоги еще рано, поскольку не со всех избирательных участков получены протоколы. Только что начали поступать более-менее понятные результаты по ДЭГ. Считаю, что данная предвыборная кампания была одной из самых сложных за последние 15-20 лет в стране», – сказал Антон Минаков.

Он отметил, что на этих выборах люди голосовали не за конкретного кандидата, а за тот курс, по которому движется Россия последние годы.

«Владимир Владимирович Путин, безусловно, занял первое место заслуженно, поскольку он является главнокомандующим в стране, которая проводит специальную военную операцию», – заключил координатор регионального отделения ЛДПР.

Владимир Путин также лидирует на выборах президента РФ в Псковской области.