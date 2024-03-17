Владимир Путин набирает 83% голосов на выборах президента в Псковской области - предварительные результаты

Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Псковской области. По итогам обработки данных от 347 избирательных участков (из 573), его кандидатуру поддержали 82,99% избирателей в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Фото: пресс-служба Кремля
Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов набирает 6,57% голосов, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков – 5,38%, глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,28%.
В Псковской области Владимир Путин на выборах президента России в 2018 году получил 75,05% голосов. У кандидата Павла Грудинина было 11,44% голосов, у Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у Ксении Собчак - 1,68% голосов, у Григория Явлинского - 1,61% голосов, у Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.