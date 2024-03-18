Михаил Ведерников: Псковская область выбрала правильный путь

Жители Псковской области оказали поддержку на выборах президента России самовыдвиженцу, действующему главе государства Владимиру Путину, и это правильный путь и правильная траектория развития. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя предварительные итоги выборов в ночь на 18 марта.
Глава региона отметил, что избирательная кампания была непростой, поскольку проходила в крайне сложных условиях. Губернатор выразил благодарность всем, кто занимался организацией и проведением выборов, а также тем, кто отвечал за обеспечение безопасности.
Он добавил, что жители Псковской области, поддержав президента, с одной стороны, поддержали все позитивные изменения, которые происходят в регионе в последние годы, а также проголосовали за все те заявления и предложения, которые Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию.