Политика

Михаил Ведерников: Псковская область выбрала правильный путь

Жители Псковской области оказали поддержку на выборах президента России самовыдвиженцу, действующему главе государства Владимиру Путину, и это правильный путь и правильная траектория развития. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя предварительные итоги выборов в ночь на 18 марта.

«Псковская область всегда была на острие истории и проходила достойно все этапы. Окончательных данных нет, но по совокупности процент проголосовавших и результаты за нашего президента лучшие за всю новейшую историю, такого результата совокупно не было никогда. Искренне всех благодарю и поздравляю с тем, что мы с вами выбрали правильный путь, поддержали траекторию развития и абсолютно точно мы будем жить в прекрасной области, которая с каждым годом будет меняться в лучшую сторону, в нашей прекрасной стране под руководством нашего национального лидера», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что избирательная кампания была непростой, поскольку проходила в крайне сложных условиях. Губернатор выразил благодарность всем, кто занимался организацией и проведением выборов, а также тем, кто отвечал за обеспечение безопасности.

«Вызовов, тревожной, оперативной информации, попыток провокаций было достаточно много, но ни одной не было допущено. Коллеги отработали четко, слаженно и высокопрофессионально», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что жители Псковской области, поддержав президента, с одной стороны, поддержали все позитивные изменения, которые происходят в регионе в последние годы, а также проголосовали за все те заявления и предложения, которые Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию.