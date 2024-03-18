Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
2024 вызовы и угрозы
Онлайн-викторина про Псковскую область
новый дом «ТЭЦ на Великой»
Господин Рейтингомер
ответы на все вопросы
розыгрыш билетов в кино
про опоздания на работу
молодежь профсоюза
Парковка в зеленой зоне
 
 
 
ещё Политика 18.03.2024 11:352 Псковская область занимает третье место по поддержке Путина в СЗФО 18.03.2024 14:540 Названы муниципалитеты Псковской области с наиболее высокой поддержкой Путина на выборах 18.03.2024 14:300 Подписан протокол об итогах голосования на выборах президента России в Псковской области 18.03.2024 14:250 Президентские выборы. Итоги 18.03.2024 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Президентские выборы без неожиданностей и политика запретов 18.03.2024 12:181 Валерий Филимонов об итогах президентских выборов: Нас ждет шестилетие развития страны, Пскова и области
 
 
 
Самое популярное 14.03.2024 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 14.03.2024 12:505 Уроженка Пскова стала одним из основных кандидатов на пост главы Верховного суда 13.03.2024 08:430 Новый автобусный маршрут №21 запустят в Пскове в апреле 13.03.2024 12:291 Интерактив: Корытовский лес в пеньках и сучьях 11.03.2024 19:330 Два человека погибли на трассе в Пушкиногорском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Названы муниципалитеты Псковской области с наиболее высокой поддержкой Путина на выборах

18.03.2024 14:54|ПсковКомментариев: 0

Среди муниципалитетов Псковской области с высокой поддержкой самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России наибольший процент показал Стругокрасненский муниципальный округ. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от собственного источника, там за действующего президента проголосовали 89,58% избирателей, второе место занял Печорский район - 89,11%, на третьем месте Пушкиногорский район - 88,70%, Островский район стал четвертым - 88,59% , замыкает пятерку лидеров по поддержке Путина Гдовский район - 87,64%.

За кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова больше всего голосовали в Пскове - 7,27%, на втором месте Великие Луки - 6,28%, на третьем - Псковский район - 5,11%, четвертым стал Себежский район - 5,08%, а на пятом месте Опочецкий район - 4,86%.

Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал больше всего голосов в Бежаницком районе - 8,26%, вторым по поддержке этого кандидата стал Пустошкинский район - 7,83%, третье место занял Локнянский район - 7,17 %, четвертое - Великие Луки (7,03%), пятое - Новоржевский район (6,61%).

За кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого больше голосовали в Себежском районе - 5,98%, Красногородском районе - 4,86%, Великих Луках - 4,17%, Новосокольническом районе - 4,12% и Куньинском районе - 3,94%.

Самый высокая явка отмечена в Стругокрасненском районе - 86,41%, Великолукском районе - 83,51%, Печорском районе - 82,57%, Усвятском районе - 80,50%, Палкинском районе - 79,39%.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ?
В опросе приняло участие 335 человек
18.03.2024, 15:160 Удочку почти за миллион рублей изъяли у мужчины на границе в Псковской области 18.03.2024, 15:050 МегаФон увеличил скорость интернета в Великих Луках и деревнях района 18.03.2024, 14:540 Названы муниципалитеты Псковской области с наиболее высокой поддержкой Путина на выборах 18.03.2024, 14:370 Псковичка Наталья Спиридонова признана мастером спорта России международного класса
18.03.2024, 14:300 Подписан протокол об итогах голосования на выборах президента России в Псковской области 18.03.2024, 14:250 Президентские выборы. Итоги 18.03.2024, 14:160 Водитель отсудил у администрации Печорского округа деньги за повреждение автомобиля упавшим деревом 18.03.2024, 14:090 Последствия весеннего снегопада в Пскове устраняют сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»
18.03.2024, 14:041 Псковская область вошла в пятерку лидеров производства сапог в России 18.03.2024, 13:560 Рекордное количество туристов посетили экоферму «Изборский страус» в 2023 году 18.03.2024, 13:530 Художественную школу в Великих Луках могут обязать установить на входе табличку со шрифтом Брайля 18.03.2024, 13:313 Крупнейшие пивовары России предупредили о подорожании продукции
18.03.2024, 13:150 Воспитанники Себежского спецучилища открыли сезон добрых дел в «Михайловском» 18.03.2024, 13:051 Жителя Дно приговорили к обязательным работам за кражу телефона 18.03.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Президентские выборы без неожиданностей и политика запретов 18.03.2024, 12:540 Жилой дом горел в Печорах из-за неисправности электрооборудования
18.03.2024, 12:490 Региональный этап чемпионата «Профессионалы» в Пскове пройдет с участием представителей Республики Беларусь 18.03.2024, 12:410 Администрацию Великих Лук обязали ликвидировать свалку на городском кладбище 18.03.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? 18.03.2024, 12:270 Ереванский театр драмы покажет спектакли в Пскове
18.03.2024, 12:250 Пьяный водитель врезался в бордюр в Пскове 18.03.2024, 12:200 «Постскриптум»: Президентские выборы без неожиданностей и политика запретов 18.03.2024, 12:181 Валерий Филимонов об итогах президентских выборов: Нас ждет шестилетие развития страны, Пскова и области 18.03.2024, 12:110 Поезд насмерть сбил мужчину в Дедовичах
18.03.2024, 12:080 Факт загрязнения ручья Коломенка выявили в Великих Луках 18.03.2024, 12:066 Армен Мнацаканян: Никто не сомневался в победе нашего президента 18.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II 18.03.2024, 12:020 Алексей Наумец: Убедительная победа Владимира Путина на выборах показывает доверие избирателей
18.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 марта 18.03.2024, 11:510 Псковская музыкальная мозаика 18.03.2024, 11:500 Пять ландшафтных пожаров потушили за сутки в Псковской области 18.03.2024, 11:430 Александр Козловский: «Единая Россия» в Псковской области провела большую работу в ходе президентской кампании
18.03.2024, 11:352 Псковская область занимает третье место по поддержке Путина в СЗФО 18.03.2024, 11:310 Автомобиль Kia Ceed горел на Завеличье 18.03.2024, 11:300 Скончался бывший врач Псковской городской больницы Константин Молвинских 18.03.2024, 11:290 Александр Котов: Победа Владимира Путина на выборах президента - красивая, яркая и убедительная
18.03.2024, 11:150 «Гордозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? 18.03.2024, 11:130 Ревнивого псковича будут судить за сломанные другу детства ребра 18.03.2024, 11:090 Мусорные контейнеры горели в псковских многоэтажках 18.03.2024, 10:580 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II
18.03.2024, 10:550 Ледяные дожди ожидаются на Северо-Западе России, Псковская область в зоне особого риска - Россети 18.03.2024, 10:520 Росгвардейцы обеспечили общественную безопасность при проведении выборов в Псковской области 18.03.2024, 10:500 Гранату нашли на улице Карцево в Великих Луках 18.03.2024, 10:470 Пскович украл из магазина более 10 упаковок сыра и три бутылки водки
18.03.2024, 10:440 Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области 18.03.2024, 10:390 Названа предположительная причина возгорания тепловоза в Псковской области 18.03.2024, 10:330 Сбитый в Пскове велосипедист скончался в больнице 18.03.2024, 10:110 Почти 300 фигурантов уголовных дел в псковском и великолукском СИЗО проголосовали на выборах президента
18.03.2024, 10:100 Фестиваль «Русская весна» пройдет в Детском парке Пскова 18.03.2024, 10:000 Время возможностей 18.03.2024, 09:510 Великолучанин ударил знакомого кочергой по голове и ответил в суде 18.03.2024, 09:390 Банки пожаловались на сложности с запуском карты туриста
18.03.2024, 09:280 Более 100 человек утонули в России с начала года 18.03.2024, 09:151 Платформу для конфискованной криптовалюты создадут в России  18.03.2024, 09:000 Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны 18.03.2024, 08:580 «Противостояние зимы и весны»: снег выпал Пскове
18.03.2024, 08:440 Закон о «российской полке» в торговых сетях поддержали в кабмине 18.03.2024, 08:300 Билеты на предпоказ фильма «Артур, ты король» разыгрывает радио ENERGY в Пскове 18.03.2024, 08:151 Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат 18.03.2024, 08:090 ЦИК: Путин побеждает на выборах президента с 87,34% голосов по итогам обработки 98% протоколов
18.03.2024, 08:001 Движение транспорта тяжелее 8 тонн ограничили в Пскове до 16 апреля 18.03.2024, 07:440 Юрист раскрыл самую «выгодную» процедуру увольнения 18.03.2024, 07:270 10-летие воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта 18.03.2024, 07:110 Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию
18.03.2024, 07:000 Великий пост начался у православных христиан 18.03.2024, 01:193 Путин побеждает в Псковской области с 84,7% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней 18.03.2024, 00:361 Михаил Ведерников: Псковская область выбрала правильный путь 18.03.2024, 00:330 Владимир Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов
18.03.2024, 00:300 Митрополит Арсений совершил вечерню с чином прощения в Псково-Печерском монастыре 18.03.2024, 00:071 Андрей Маковский: Очень важно, что Даванков получил такой большой процент голосов 18.03.2024, 00:010 Путин поблагодарил всех граждан России, проголосовавших на выборах 17.03.2024, 23:560 Облачные поля циклона накроют Северо-Запад России
17.03.2024, 23:500 Борис Елкин: Действующий президент уверенно побеждает на выборах 17.03.2024, 23:370 Антон Минаков: Владимир Путин занял первое место заслуженно 17.03.2024, 23:240 Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора 17.03.2024, 23:210 Назван первостепенный фактор качественного сна
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru