Политика

Названы муниципалитеты Псковской области с наиболее высокой поддержкой Путина на выборах

Среди муниципалитетов Псковской области с высокой поддержкой самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России наибольший процент показал Стругокрасненский муниципальный округ. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от собственного источника, там за действующего президента проголосовали 89,58% избирателей, второе место занял Печорский район - 89,11%, на третьем месте Пушкиногорский район - 88,70%, Островский район стал четвертым - 88,59% , замыкает пятерку лидеров по поддержке Путина Гдовский район - 87,64%.

За кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова больше всего голосовали в Пскове - 7,27%, на втором месте Великие Луки - 6,28%, на третьем - Псковский район - 5,11%, четвертым стал Себежский район - 5,08%, а на пятом месте Опочецкий район - 4,86%.

Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал больше всего голосов в Бежаницком районе - 8,26%, вторым по поддержке этого кандидата стал Пустошкинский район - 7,83%, третье место занял Локнянский район - 7,17 %, четвертое - Великие Луки (7,03%), пятое - Новоржевский район (6,61%).

За кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого больше голосовали в Себежском районе - 5,98%, Красногородском районе - 4,86%, Великих Луках - 4,17%, Новосокольническом районе - 4,12% и Куньинском районе - 3,94%.

Самый высокая явка отмечена в Стругокрасненском районе - 86,41%, Великолукском районе - 83,51%, Печорском районе - 82,57%, Усвятском районе - 80,50%, Палкинском районе - 79,39%.