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Политика

При назначении членов правительства Госдума будет исходить из интересов страны, а не внутрипартийных - Володин

20.03.2024 09:45|ПсковКомментариев: 0

Об особой ответственности для палаты парламента назначать главу правительства, вице-премьеров, министров заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это проверка своего рода, поэтому надеемся, что этот этап пройдём достойно, понимая ответственность за страну, ставя интересы России выше внутрипартийных интересов», - сказал Вячеслав Володин на встрече с президентом.

Он отметил, что у всех «есть понимание, что партий может быть много, но Родина у нас одна», и эта ответственность должна настраивать на серьёзную работу.

По словам Вячеслава Володина, переданные Госдуме в соответствии с Конституцией полномочия не просто участвовать в формировании правительства, а назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства делают работу палаты парламента «совершенно другой по содержанию».

Володин также поблагодарил Владимира Путина за то, что он своей повестке уделяет огромное внимание парламенту.

Во встрече также принимали участие руководители фракций в Госдуме: Геннадий Зюганов, Владимир Васильев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев, пишет «Интерфакс».

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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