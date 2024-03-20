Политика

«Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов президента и 30-летии областного Собрания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 марта. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги состоявшихся на прошлой неделе выборов президента РФ и актуальные вопросы деятельности регионального парламента.

Насколько президентская кампания этого года была конкурентной, прозрачной, транспарентной? Насколько неожиданным оказались результаты выборов? Чем можно объяснить высокую явку? Каким образом родной для Александра Котова Стругокрасненский район вышел в лидеры по голосованию в Псковской области? Будет ли в регионе продолжена муниципальная реформа? Каким темам будут посвящены парламентские часы на ближайших сессиях областного Собрания? Что изменилось за 30 лет в региональном парламенте?

Об этом и многом другом — в эфире.