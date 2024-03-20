Политика

«Единая Россия» старается идти в ногу со временем - Александр Котов

Партия «Единая Россия» старается не «забронзоветь» и идти в ногу со временем. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается партии "Единая Россия", которая вот-вот "забронзовеет" - есть такое опасение, и мы сами внутри партии такую дискуссию неоднократно проводили. Наш секретарь Андрей Анатольевич Тручак постоянно об этом говорит. Он постоянно говорит, что партия должна меняться, идти в ногу со временем», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что «Единая Россия» в отличие от многих других политических партий постоянно работает над изменениями в своей работе, новыми методами. «В этом смысле нас трудно упрекнуть. Но то, что нужны перемены, неоспоримо. Они нужны для всех, и мы тоже будем следовать этому принципу», - заключил Александр Котов.