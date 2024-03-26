Политика

Облизбирком планирует обратиться в ЦИК России с просьбой использовать ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре

Избирательная комиссия Псковской области планирует обратиться в ЦИК России с просьбой использовать дистанционное электронное голосование на муниципальных выборах в сентябре 2024 года. Об этом председатель облизбиркома Игорь Сопов сообщил в ходе подведения итогов работы Штаба общественного наблюдения за выборами президента России 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы планируем подать заявку в Центральную избирательную комиссию на ДЭГ, чтобы избиратели также смогли принимать участие в выборах дистанционно», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, ДЭГ применялось на выборах в Псковскую городскую Думу, на выборах губернатора Псковской области и президента России.