Политика

В «Единой России» дали старт отбору кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы

Сегодня в Пскове стартовал прием заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России». По итогам праймериз будет отобран кандидат от ЕР для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

В предварительном голосовании могут участвовать все желающие: вне зависимости от текущего статуса или же политического опыта. Подать документы можно на сайте pg.er.ru до 25 апреля. Само предварительное голосование будет проходить с 20 по 26 мая.

«Напомню, что праймериз "Единой России" уже на протяжении 15 лет являются обязательной процедурой по отбору кандидатов от партии для участия в выборах. В юбилейный год проведения в процедуру внесены некоторые изменения. В частности, одна из новаций заключается в том, что все победители предварительного голосования должны будут получить статус членов или сторонников "Единой России"», - отметил Александр Козловский.

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Напомним, 22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.