Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Метражи» инвестиции в недвижимость
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
2024 вызовы и угрозы
розыгрыш билетов в кино
автомир Geely Okavango
Бортовой компьютер на тракторе
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Политика 28.03.2024 09:520 В «Единой России» дали старт отбору кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы 28.03.2024 17:531 Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась 28.03.2024 17:461 Депутаты четвертого созыва об аграриях в Собрании и усилении роли партии 28.03.2024 17:390 Дмитрий Хритоненков: Депутаты сейчас зрелые и состоявшиеся 28.03.2024 17:030 Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь 28.03.2024 13:570 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — четвертый созыв (2007-2011). ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 22.03.2024 10:1319 Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки 22.03.2024 15:1714 Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ 27.03.2024 10:572 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 25.03.2024 13:024 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь

28.03.2024 17:03|ПсковКомментариев: 0

Быть депутатом не так просто, как кажется. О своем опыте вхождения в политику уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области, депутат четвертого и пятого созывов Псковского областного Собрания Аркадий Мурылев рассказал в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для меня было неожиданностью стать депутатом в таком молодом возрасте. Я рад, что получил такой опыт именно тогда, потому что знаю, что многие приходят в политику позже, после 40. Я в то время на себе прочувствовал все тяготы и лишения, так скажем, депутатской деятельности. На самом деле, это не такая простая работа, как кажется. Быть депутатом — это очень большая ответственность, особенно перед людьми. Когда ты становишься депутатом, ты начинаешь по-другому себя вести в обществе, в общении с другими, со своими старыми знакомыми. К тебе пристальное внимание, и это дисциплинирует тебя, меняет твою жизнь полностью. Действительно, моя жизнь изменилась очень серьезно, и это помогло мне. В политическом смысле я понял, что любой человек, который хочет что-то изменить в обществе, может попробовать это сделать, в том числе со стороны депутата», - сказал Аркадий Мурылев.

Он отметил, что благодаря работе в областном Собрании вырос в партийном смысле, став секретарем обкома КПРФ.

«Меня начали замечать. Благодаря моей активной работе в четвертом созыве, в следующем, пятом созыве, меня избрали уже по одномандатному округу, это тоже очень большой задел. Наверное, это помогает мне в работе и сейчас», - отметил бизнес-омбудсмен.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».

Теги: #псковское областное собрание #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 229 человек
Сюжет: 30 лет Псковскому областному Собранию депутатов Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась Дмитрий Хритоненков: Депутаты сейчас зрелые и состоявшиеся Депутаты четвертого созыва об аграриях в Собрании и усилении роли партии Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь Александр Братчиков: С четвертого созыва Собрания область перешла на трёхлетнее планирование бюджета «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — четвертый созыв (2007-2011). ВИДЕО «Собрание»: Александр Братчиков, Аркадий Мурылев и Дмитрий Хритоненков о региональном парламенте 4-го созыва Депутаты третьего созыва областного Собрания о конфликтах и компромиссах Елена Бибикова: Преемственность в областном Собрании говорит о доверии граждан Борис Полозов: Дискуссии важны, но главное для депутатов — принимать решения Елена Бибикова: Полученный в областном Собрании опыт помог в Совете Федерации «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — третий созыв (2002-2007). ВИДЕО Депутаты 3-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями «ПЛН FM» Анатолий Копосов: Депутатам второго созыва приходилось решать очень сложные вопросы Анатолий Копосов и Елена Косенкова о переломной эпохе в работе областного Собрания Елена Косенкова: Депутатам второго созыва было сложно понять друг друга «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО Депутаты 2-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями нового проекта на «ПЛН FM» Александр Котов: 30-летие областного Собрания отметим торжественно Депутаты первого созыва о начале работы Псковского областного Собрания Экс-депутат назвал первый закон, принятый в Псковской области «Депутаты-романтики» стали гостями первого выпуска программы «Собрание» в эфире «ПЛН FM» «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — первый созыв (1994 — 1998). ВИДЕО «ПЛН FM» запускает спецпроект «Собрание», посвященный 30-летию регионального парламента
28.03.2024, 18:270 Итоги конкурсов на лучшего экскурсовода и краеведа среди школьников подвели в Пскове 28.03.2024, 18:150 «Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина 28.03.2024, 18:000 СК получил доказательства связи террористов из «Крокуса» с Украиной 28.03.2024, 17:531 Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась
28.03.2024, 17:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта 28.03.2024, 17:461 Депутаты четвертого созыва об аграриях в Собрании и усилении роли партии 28.03.2024, 17:440 В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах 28.03.2024, 17:390 Дмитрий Хритоненков: Депутаты сейчас зрелые и состоявшиеся
28.03.2024, 17:370 Эксперт рассказал, как адресные ипотечные программы могут полностью заместить льготную ипотеку 28.03.2024, 17:350 44% россиян регулярно занимаются спортом - опрос 28.03.2024, 17:280 Александр Братчиков: С четвертого созыва Собрания область перешла на трёхлетнее планирование бюджета 28.03.2024, 17:200 Два автомобиля мешают движению в центре Пскова
28.03.2024, 17:160 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах. ВИДЕО 28.03.2024, 17:030 Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь 28.03.2024, 17:000 Бортовой компьютер на тракторе в псковском поле 28.03.2024, 16:550 СК России опубликовал видеозапись расследования изнасилования и убийства 11-летней девочки в Псковской области
28.03.2024, 16:520 Смертная казнь как подмена понятий 28.03.2024, 16:352 Принадлежащие собственникам дворы нельзя благоустраивать за бюджетные деньги - Сергей Грахов 28.03.2024, 16:201 Жители Пскова во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингом 28.03.2024, 16:182 «Дневной дозор»: миграционная политика в России - не пора ли ужесточить?
28.03.2024, 16:130 Историческую игру «1418» проведут в Пскове в преддверии Диктанта Победы 28.03.2024, 16:070 Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу 28.03.2024, 15:591 Объявлена дата кастинга на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» 28.03.2024, 15:411 Александр Котов о нарастающей киберугрозе и поддержке будущих педагогов
28.03.2024, 15:400 Приставы призвали псковичей бдительно относиться к своим персональным данным 28.03.2024, 15:360 Сладости украли из магазина в Пскове 28.03.2024, 15:280 Около 600 ресурсов с фейковыми вбросами о терактах заблокировано в РФ 28.03.2024, 15:121 Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае
28.03.2024, 14:560 39 общественных территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году 28.03.2024, 14:500 До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 29 марта 28.03.2024, 14:431 Почему студенты дневных отделений в Пскове учатся допоздна, поинтересовался Юрий Сорокин  28.03.2024, 14:340 «Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ. ВИДЕО
28.03.2024, 14:290 Рыбная чума и последний полет Апакидзе: каким был 2001 год в новостях Пскова 28.03.2024, 14:220 До 30% сэкономили восемь псковских муниципалитетов при благоустройстве городской среды 28.03.2024, 14:160 ДТП затрудняет движение на улице Яна Фабрициуса в Пскове 28.03.2024, 14:090 Инициативу об обеспечении инвалидов беспрепятственным доступом к информации о госорганах поддержали в Собрании
28.03.2024, 13:570 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — четвертый созыв (2007-2011). ВИДЕО 28.03.2024, 13:560 Центробанк предупредил о новом способе мошенничества 28.03.2024, 13:550 Информационно-аналитический отдел переименовали в Псковском областном Собрании 28.03.2024, 13:480 Переход на упрощенное проектирование несложных объектов газоснабжения поддержали псковские депутаты 
28.03.2024, 13:405 Псковский облздрав систематически предоставляет в Минздрав недостоверные сведения  28.03.2024, 13:361 В России с 1 апреля изменятся правила получения водительских прав 28.03.2024, 13:341 Псковские депутаты поддержали уточнение понятия «сельский туризм» в федеральном законе  28.03.2024, 13:321 Счетная палата Псковской области за год зафиксировала почти 500 нарушений 
28.03.2024, 13:291 Базовые величины оплаты труда уполномоченных установили в областном Собрании  28.03.2024, 13:261 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды табачной продукции стоимостью полмиллиона рублей 28.03.2024, 13:240 Региональный парламент поддержал установление Дня ветерана боевых действий в Псковской области 28.03.2024, 13:150 Псковские работодатели стали ещё более лояльны к кандидатам без опыта
28.03.2024, 13:131 Стипендии студентам-целевикам на педагогических направлениях увеличат в Псковской области  28.03.2024, 13:091 Почти 250 млн рублей штрафов заплатили за год нарушители ПДД в Псковской области  28.03.2024, 13:051 УМВД привлекает Псковскую епархию к борьбе с киберпреступностью  28.03.2024, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
28.03.2024, 12:520 «Дружина» помогает в охране общественного порядка – Алексей Овсянников  28.03.2024, 12:474 Почему по Псковской области ездят автомобили из Прибалтики, поинтересовался депутат Андрей Михайлов  28.03.2024, 12:431 Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий 28.03.2024, 12:390 «Спали на полу, ели лапшу»: петербуржец поселил 21 ребенка в доме в Локнянском районе 
28.03.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах 28.03.2024, 12:290 Налоговую нагрузку на предпринимателей снизили в округах Псковской области  28.03.2024, 12:270 Сборная экскурсия по выставкам Приказной палаты пройдет в Пскове 30 марта 28.03.2024, 12:250 Реестр муниципальных должностей расширили в Псковской области
28.03.2024, 12:230 Александр Котов: В Псковской области жить безопасно 28.03.2024, 12:190 С завершением СВО кибермошенничества станет меньше – Алексей Овсянников 28.03.2024, 12:160 Заслуженная артистка России признала вину по делу о наркотиках 28.03.2024, 12:140 Выставка сказочной мозаики открылась в Псковском музее 
28.03.2024, 12:120 Рассылавшего призывы к терроризму школьника задержали в Великих Луках  28.03.2024, 12:041 Алексей Овсянников: УМВД сложно конкурировать по уровню зарплат  28.03.2024, 12:041 Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Четвертый созыв 28.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 марта
28.03.2024, 12:000 Псковский холдинг NPN отмечает 35-летие со дня основания 28.03.2024, 11:520 Коррупционные преступления в Псковской области стали выявлять чаще  28.03.2024, 11:500 Число фейков о терактах в Псковской области сократилось в два с половиной раза 28.03.2024, 11:470 Псковская команда по волейболу победила на областной спартакиаде 
28.03.2024, 11:460 465 законных представителей несовершеннолетних поставили на учет в Псковской области за год  28.03.2024, 11:411 Рост преступности отмечен в Псковской области за счет кибермошенников  28.03.2024, 11:380 Соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли среди сотрудников МЧС в Пскове 28.03.2024, 11:371 Олег Брячак призвал ввести в учебных заведениях вооруженную охрану
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru