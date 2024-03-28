Политика

Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь

Быть депутатом не так просто, как кажется. О своем опыте вхождения в политику уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области, депутат четвертого и пятого созывов Псковского областного Собрания Аркадий Мурылев рассказал в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для меня было неожиданностью стать депутатом в таком молодом возрасте. Я рад, что получил такой опыт именно тогда, потому что знаю, что многие приходят в политику позже, после 40. Я в то время на себе прочувствовал все тяготы и лишения, так скажем, депутатской деятельности. На самом деле, это не такая простая работа, как кажется. Быть депутатом — это очень большая ответственность, особенно перед людьми. Когда ты становишься депутатом, ты начинаешь по-другому себя вести в обществе, в общении с другими, со своими старыми знакомыми. К тебе пристальное внимание, и это дисциплинирует тебя, меняет твою жизнь полностью. Действительно, моя жизнь изменилась очень серьезно, и это помогло мне. В политическом смысле я понял, что любой человек, который хочет что-то изменить в обществе, может попробовать это сделать, в том числе со стороны депутата», - сказал Аркадий Мурылев.

Он отметил, что благодаря работе в областном Собрании вырос в партийном смысле, став секретарем обкома КПРФ.

«Меня начали замечать. Благодаря моей активной работе в четвертом созыве, в следующем, пятом созыве, меня избрали уже по одномандатному округу, это тоже очень большой задел. Наверное, это помогает мне в работе и сейчас», - отметил бизнес-омбудсмен.

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