Политика

Рейтингомер: три главврача, два генерала и один миллиардер

Салют! С вами Господин Рейтингомер со своим крайне субъективным мнением. Сегодня, в день смеха, обозреваем активность политиков, чиновников и других публичных персон за последнюю неделю марта. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Вячеслав Чурсин

Фото: «Великолукская правда. Новости»

Самую низкую оценку -5 ставим бывшему главврачу Великолукской межрайонной больницы Вячеславу Чурсину. Его имя и результаты деятельности, завершившейся осенью прошлого года, сейчас вспоминают, говоря о незавидном состоянии медицинского учреждения и причинах, заставивших областное руководство пойти на присоединение Великолукской больницы к областной в статусе филиала. Остается надеяться, что к нему по итогам регорганизации не будут применимы определения вроде «бардак» и «ужас».

-4 Владимир Подвальный

Минус четыре получает бизнесмен, владелец Великолукского мясокомбината Владимир Подвальный. Причиной тому - крупный пожар на свинокомлексе в деревне Исаково Невельского района, нанесший хозяйству значительный урон. Площадь пожара составила 6 тысяч 300 квадратных метров. К ликвидации привлекались 25 специалистов и 9 единиц техники.

-3 Олег Брячак

Минус три получает руководитель псковского отделения «Справедливой России - За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. Эсер стал фактически единственным политиком из числа региональных парламентариев, кто выступил с популистским заявлением в поддержку возвращения смертной казни, да еще с аргументацией как во времена средневекового мракобесия.

-2 Дмитрий Михайлов

«Опять двойка» в дневнике секретаря Псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. Дело в том, что его протеже - Александр Баев - вновь избран первым секретарем псковского горкома. С учетом сомнительного бэкграунда товарища Баева, прежде всего - так и не получившей внятного комментария в КПРФ истории с липовым дипломом несостоявшегося кандидата в губернаторы - отмечаем: псковские коммунисты в этой ситуации несут репутационные издержки.

-1 Галина Неваленная

Минус один получает депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, которая переходит с поста главного врача городской поликлиники на должность одного из заместителей главврача областной больницы. Расцениваем это перемещение, скорее, как потерю позиций и статуса, предполагающего большую самостоятельность в действиях.

0 Татьяна Кобзева

Нейтральная оценка достается в этот раз Татьяне Кобзевой, призванной из-за пределов нашего региона руководить вновь созданным Великолукским филиалом Псковской областной больницы. По традиции ставим свежеиспеченному главврачу ноль, а с плюсами-минусами врачу из Рязани разберемся позже, по итогам первых шагов в должности.

+1 Андрей Анисимов

Плюс один уходит руководителю областного фонда капремонта в многоквартиных домах Андрею Анисимову. Он успешно прошел три этапа конкурса и утвержден в должности директора. Таким образом, молодой управленец избавился от приставки и.о, что удавалось не всем его предшественникам.

+2 Антон Минаков

Плюс два заслужил депутат областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков. На сессии регионального парламента он смело продемонстрировал свою гражданскую позицию. В то время как Либерально-демократическая партия после теракта в «Крокус Сити Холле» выступила за возвращение смертной казни, Минаков высказал особое мнение: мол, как депутат я поддерживаю, но как гражданин не могу поддержать отмену моратория на смертную казнь.

+3 Наталья Ильина

Строчкой выше, на плюс три, расположилась ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. В наших еженедельных обзорах мы нередко критикуем ее, но сегодня есть повод порадоваться за ПсковГУ: псковский универ наконец-то улучшил свои позиции в рейтинге российских вузов.

+4 Марина Хохлова

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Плюс четыре заработала глава Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова, отчитывавшаяся перед областным Собранием. Она не побоялась назвать вещи своими именами и сказать правду о том, что с муниципальными чиновниками (да и не только с ними) у нас всё очень плохо. Огромное количество выявленных нарушений объясняется, по ее мнению, низкой квалификацией кадров в районах.

+5 Петр Крупеня, Алексей Овсянников

Максимально высокую оценку плюс пять сегодня получают сразу два генерала - руководителя силовых структур. Во-первых, отмечаем успехи следственного управления СК России по Псковской области во главе с Петром Крупеней в деле борьбы с коррупцией и при расследовании резонансных дел. Как говорится, так держать!

Во-вторых, фиксируем весьма яркое отчетное выступление начальника областного УМВД Алексея Овсянникова на сессии регионального парламента и его уверенные ответы на вопросы депутатов, в том числе представителей оппозиции.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!