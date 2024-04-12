Политика

Иван Белугин об итогах преобразования Локнянского района в округ

Процесс преобразования муниципальных образований в округа продолжается в Псковской области. Инициаторы изменений уверены, что это позволит создать более эффективную модель управления. В свою очередь оппозиция выступает резко против реформы. Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, как проходил процесс преобразования Локнянского района в округ и что изменилось в результате реформы.

— Сейчас оппозиция выступает резко против реформы, утверждает, что все пропадет с созданием округа, согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

— Нет, я с этим утверждением не согласен. Оппозиция, которую сейчас можно назвать несистемной, это в основном инфантильные бездельники, которые совершенно не понимают в хозяйственных вопросах на местах, особенно в муниципалитетах, и стараются делать акцент на политической составляющей, как бы поднимая народ на какие-то бунты, забастовки, стачки. Это их задача, это их работа. Они пытаются с ней справиться, но в части хозяйственной деятельности эти люди совершенно безграмотные. Это видно по тем муниципальным образованиям, где им удавалось избрать своих глав. Депутатов, которые совершенно не понимают в вопросах и областного, и федерального уровня без специальной методички. Единственное, что они способны - это коряво написать бумажку, куда-то ее отправить и потом хвалиться, что они отправили большое количество бумаг и каких-то запросов в различные органы власти. Они пытаются заманить под свое крыло хороших и грамотных людей на местах. Иногда им это удается, но такие люди через время понимают, что связались не с теми, кто хочет развития и процветания как муниципалитета, так и России в целом.

— Как изменился Локнянский район после преобразования в округ? Можете уже сейчас сказать, как повлияла на него реформа, какие можете выделить плюсы перехода?

— Муниципальный округ фактически для людей не изменился никак. Мы поменяли форму муниципального управления, как административно-территориальная единица все сохранилось. Главы территориальных отделов на местах продолжают работать, как и специалисты. Размер бюджета, как был 2022-2023 году, на тех же уровнях сохранился. Для нас открылись новые возможности в части привлечения финансовых средств на различные проекты, которые мы сейчас активно с командой округа делаем именно для людей. Мы делаем все для того, чтобы увеличить бюджет из дополнительных источников, в том числе с помощью поддержки региональной власти. Нельзя сидеть на маленьком мешке денег, если так можно выразится, нужно пополнять бюджет из дополнительных источников финансирования, чтобы он увеличивался и можно было сделать больше хорошего для людей. В округе это сделать проще, чем было ранее.

Без понимания между муниципальной, региональной и федеральной властью ничего не получится. Сейчас нужно работать в таком тандеме, время сложное. Работаем в ограниченных экономических, финансовых и трудовых ресурсах. Решения нужно принимать быстро, решения нужно принимать на перспективу, стратегически направлять средства на самые важные и нужные направления, потому что от этого зависит качество жизни и благополучие людей на местах. Округ позволяет все это делать более оперативно, закрывать какие-то сложные вопросы быстрее. Полномочия, которые ранее были в сельских поселениях, и так были переданы в муниципальные районы, и те бюджеты, которые в округе ранее были приняты в поселениях, не могли справиться с теми задачами, которые стояли в части ЖКХ, дорог и других проблем, с которыми каждый день мы с ними сталкиваемся.

— Сталкивался ли округ со сложностями во время перехода, не пришлось ли сокращать кадры?

— Кадры мы не сокращали. Более того, я вам скажу, что престиж муниципальной службы в муниципальном округе вырос, фонд оплаты труда стал больше. Если раньше у нас в администрации были отделы, теперь мы повысили престиж за счет того, что у нас большинство отделов стали управлениями. У нас теперь есть начальники управлений, заместители глав. Они получают более достойную зарплату. По сложности могу сказать так: это людей не касается. Это наша внутренняя точка была, когда мы «переходили через ноль», ликвидировали юридические лица, создавали новое юридическое лицо, округ. Это заняло определенное время, чтобы запустить всю эту машину в части закупок, электронной подписи, разных юридических вопросов. Нам в этом очень сильно помогало управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Мы получали консультации, все органы, в том числе федеральные, налоговая, работали для нас и в выходные, сопровождали на каждом шагу. Мы прошли этот «переход через ноль» с минимальными потерями.

— Можете ли порекомендовать другим районам поддержать муниципальную реформу и пройти преобразование в муниципальный округ, готовы делится опытом?

— Я более чем уверен, что всем муниципальным образованиям нужно идти по этому пути. Наш регион в отстающих по данному вопросу, уже большинство регионов в нашей большой стране перешли на эту систему. Она зарекомендовала себя как более эффективная. И самый главный момент, о котором все забывают: я более чем уверен, что осенью Государственная Дума примет новый закон о муниципальном управлении, о муниципальной службе, о полномочиях, которые будут на муниципальном, на региональном уровне, где будет четко прописано, что при окончании полномочий депутатского корпуса районные поселения должны оставаться вокруг. Если сейчас есть возможность это делать в спокойном режиме, управление по местному самоуправлению сопровождает, помогает, поскольку на местах юристов и специалистов не хватает, то когда все пойдут в реформу, будет сложнее индивидуально сопровождать каждый муниципалитет. Все будут набивать шишки при переходе «один на один». А сейчас маленькими группами всех сопровождают, помогают в случае возникновения сложных вопросов, которые требуют специальной экспертизы. Поэтому однозначно надо переходить на муниципальные округа и работать для людей.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Напомним, в Псковской области уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. В 2024 году реформу собираются провести в следующих муниципалитетах: Гдовский, Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский и Бежаницкий районы.

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Ранее заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.