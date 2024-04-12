Политика

«Новые люди» сохранят название после слияния с «Партией роста»

После объединения с «Партией роста» Бориса Титова «Новые люди» сохранят свое наименование, заявил представитель «Новых людей». Обсуждать смену названия раньше окончания региональных выборов не имеет смысла, сказал близкий к партии источник. Структурные и кадровые решения будут оформлены на съезде партии 19 апреля в Москве.

«Мы обсуждали разные варианты, но мы уже фактически вошли в новый избирательный цикл, – подтвердила депутат Госдумы Оксана Дмитриева (избиралась по одномандатному округу от «Партии роста»). – Внесение в устав изменений не быстрое дело. Сейчас это уже невозможно сделать, не создавая проблем для кандидатов».

Партия роста должна быть ликвидирована в нынешнем статусе – иной юридической формы объединения не существует. Ее сайт 17 апреля уже не работал, пишут «Ведомости».

Один из основателей этой структуры – Титов – возглавит федеральный политсовет «Новых людей» и не будет их сопредседателем, говорят источники. Создание этого консультативного органа по выработке стратегий будет обсуждено на съезде.

Сейчас у «Новых людей» есть лишь центральный совет (руководящий орган). «Подробности по официальной должности Бориса Титова будут озвучены на съезде», – сообщил представитель «Новых людей».

Федеральный политсовет как руководящий орган был предусмотрен уставом «Партии роста». 27 января, когда съездом было принято решение об объединении с «Новыми людьми», было объявлено, что одноименную структуру после объединения также возглавит Титов.

По словам близкого к Титову источника, политик предпочел «отойти от публичности».

При этом обсуждается, что для паритета в управлении представитель «Партии роста» займет специально созданную должность зампреда партии (еще одним замом будет бывший партнер по Faberlic Алексея Нечаева и один из основателей «Новых людей» Александр Даванков), рассказал собеседник в руководстве «Партии роста». Это может быть Виктор Звагельский (был замом Титова в «Партии роста») или Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен Москвы).

О решении объединить две партии стало известно в декабре 2023 года. О союзе по выдвижению кандидатов Нечаев и Титов договорились еще в июне того же года. Объединение должно было пройти в марте, но было перенесено из-за теракта в «Крокус сити холле».

Напомним, в Псковской области председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов досрочно покинул занимаемую должность и исключен из политсовета организации. По информации ПЛН, Игорь Романов может возглавить областное отделение объединенной партии.