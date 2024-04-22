Политика

Владимир Кузь: Плюсы муниципальной реформы помог донести живой диалог

Жители Гдовского района по итогу публичных слушаний поддержали преобразование района в муниципальный округ, несмотря на то, что многие изначально были настроены негативно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Жители высказались за муниципальную реформу, несмотря на то, что было большое количество противников муниципальной реформы, было настоящее живое обсуждение. Нам с моим коллегой Алексеем Анатольевичем Севастьяновым (депутатом областного Собрания – ред.) все-таки удалось поменять мнение людей. Не то, что убедить, а просто донести до них, действительно, правдивую информацию, объяснить все плюсы, минусы. Понятно, что в информационном пространстве у них был определенный вакуум, им навязывалась определенная точка зрения, которая идет вразрез не только с нашим государством и политикой нашего государства, но и в целом со здравым смыслом. Но благодаря живому диалогу, живому общению мы смогли все-таки объяснить людям и плюсы, и минусы. Мы не настаивали на принятии решения, они сами к этому пришли, сами проголосовали. Мы всем благодарны за конструктивную критику, за вопросы. Конечно, приходилось на некоторые вопросы отвечать несколько раз. Были, конечно же, и провокаторы, которые сами задавали вопросы и сами же на них и отвечали. Причем отвечали в том русле, в котором они хотели бы это слышать, или в котором им поставили задачу, чтобы вводить людей в заблуждение», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в обсуждении участвовали и районные, и волостные депутаты.

Напомним, публичные слушания по вопросу преобразования в муниципальный округ прошли в Гдовском районе. 80% голосующих идею поддержали. Ранее жители четырех волостей на публичных слушаниях выступили «против» (Полновская волость, Спицинская волость, Добручинская волость, Плесновская волость).

Где-то мнения разделились. Например, в Самолвовской волости большинство «воздержалось». А в Чернёвской перевес противников реформы составил всего один голос.

В самом Гдове тогда голоса разделились 50/50.

Окончательное решение будет приниматься в ходе сессий в поселениях и на сессии Собрания депутатов Гдовского района.