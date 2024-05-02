Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Темы, которые будут в центре внимания ведущих Александра Савенко, Сергея Васильева и Константина Калиниченко:

Кто вместо Александра Серавина? «Политический» вице-губернатор Псковской области покинул пост - где будут искать нового «политрука»?

Взять все - да и объединить. В федеральном центре в очередной раз обсуждают тему укрупнения регионов - может ли это коснуться Псковской области?

Завтра Всемирный день свободы печати. Является ли свобода СМИ ценностью для российского общества?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.